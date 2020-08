Nach Urlaub in Risikogebiet: Eltern schicken Töchter zur Schule - beide sind mit Covid-19 infiziert

Nach den Sommerferien soll in Schulen trotz Coronavirus in Baden-Württemberg Regelbetrieb herrschen.

50 Menschen in Quarantäne

Nachdem sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, hätten zwei Schülerinnen in Worms eigentlich in Quarantäne gemusst. Weil sie trotzdem zur Schule gingen, könnten den Eltern jetzt harte Strafe drohen.