Coronaferien für alle Schüler? Experten warnen vor großen Risiken bei Schulschließungen in ganz Deutschland

Greifen die Politiker im Kampf gegen das Coronavirus zu einer radikalen Maßnahme? Bundesweite Coronaferien sind in der Diskussion. Doch wären diese wirklich sinnvoll?

Das Coronavirus* breitet sich in Deutschland aus.

Um die Infektionsketten zu verlangsamen, stehen „Coronaferien“ für Schüler zur Debatte.

Dabei halten viele Experten Schulschließungen wegen Corona für nicht sinnvoll.

München - Angesichts der Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland schließen temporär immer mehr Schulen. Die Kinder sollen daheim bleiben, um sich gegenseitig nicht anzustecken. Schon Anfang März hatte der Virologe Professor Alexander Kekulé sogar 14-tägige „Coronaferien“ an Schule und Kitas gefordert.

Wenn wir jetzt 14 Tage #Coronaferien für Schulen, Kitas und Grossveranstaltungen verordnen, können wir die Zahl der künftigen Erkrankungen (und Toten) erheblich reduzieren. Italien und Japan haben das verstanden. Denkt BM Spahn, die Deutschen seien gegen #Coronavirus immun? — Prof Alexander Kekulé, MD PhD (@AlexanderKekule) March 5, 2020

Coronavirus Schulen: Lehrerverband fordert Schulschließungen in ganz Deutschland

Klar ist: Die Verunsicherung an den Schulen ist groß. Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, fordert von der Kultusministerkonferenz einen einheitlichen Notfallplan, der für alle Schulen gelten soll: „Es gibt aktuell eine große Verunsicherung, weil Schulen in den verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedlich auf die Lage reagieren.“

Der Verband Deutscher Realschullehrer* verlangte am Donnerstag bundesweite Schulschließungen für mindestens eine Woche. „Dieser Zeitraum kann nach Bedarf und in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden der Länder und Regionen wöchentlich verlängert werden“, sagte der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm. In Österreich haben die Schulen bereits bis Ostern geschlossen. Auch Halle (Saale) schließt als erste deutsche Großstadt nun alle Kindertagesstätten und Schulen.

Wären also bundesweite „Coronaferien“ die Lösung? Experten äußern erhebliche Zweifeln an einer solchen Maßnahme. Zwei Argumente sprechen dagegen.

Deutschlandweite Corona-Schulschließungen könnten Wirtschaft und Gesundheitssystem schaden

Insbesondere bei Grundschulkindern bestehe den Aussagen nach das Problem, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt ganze Tage daheim bleiben können. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Eltern im Zweifelsfall selbst daheim bleiben müssen - und entsprechend am Arbeitsplatz fehlen. Darunter befinden sich auch viele, die im Gesundheitsbereich arbeiten und dann gerade in dieser Epidemie-Zeit fehlen würden, gibt unter anderem Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München auf Tagesschau-Anfrage zu bedenken.

Auch diejenigen, die in der Privatwirtschaft arbeiten und wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten der Kinder daheim bleiben müssen, würden im Büro oder in der Fabrik fehlen. Die Wirtschaft leidet derzeit bereits arg unter der Coronavirus-Pandemie, die Börsen stürzen ab und eine globale Rezession wird befürchtet.

Hunderttausende fehlende Arbeitskräfte wären somit eine zusätzliche Belastung in der sich anbahnenden Corona-Wirtschaftskrise. Nur eine Minderheit könnte das wohl über Homeoffice weiter im Dienst bleiben. Gegenüber der Tagesschau macht auch der Sprecher des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), Peter Walger, auf dieses ökonomische Problem aufmerksam.

Coronavirus: Schüler sind keine besondere Risikogruppe - ihre Großeltern aber schon

Alle bisherigen Studien zeigen, dass Kinder sich zwar mit dem Coronavirus anstecken können, aber diese Infektion besser abwehren können. Sie entwickeln kaum Symptome* und sind somit keine besonders zu schützende Risikogruppe. Ganz anders als eine andere Bevölkerungsgruppe: Senioren. Wenn nun aber Schulen schließen, dürften viele Kinder berufstätiger Eltern von den Großeltern betreut werden.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, hat am Montag in seinem NDR-Podcast aber besonders dazu aufgerufen, Rentnerinnen und Rentner vor dem Coronavirus zu schützen. Die Familien müssten individuelle Lösungen finden und die Großeltern als „schützenswerten Bereich“ ansehen. Bundesweite Coronaferien an Schulen könnten somit paradoxerweise einen gegenteiligen Effekt haben, wenn es zu mehr Kontakten zwischen möglicherweise unbemerkt bereits infizierten Schülern und deren Großeltern kommt. Somit könnte sich die Ausbreitung des Coronavirus in dieser Risikogruppe sogar durch eine solche Maßnahme beschleunigen.

