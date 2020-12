„So lange wie nötig“: Söder fordert kompletten Lockdown - und besucht mit Jens Spahn künftiges Impfzentrum

Markus Söder fordert einen kompletten Lockdown. Grund sind steigende Corona-Zahlen. Mit Gesundheitsminister Jens Spahn informiert er sich über den Aufbau eines Impfzentrums.

Die Corona*-Zahlen steigen unaufhörlich weiter. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert einen kompletten Lockdown.

Gemeinsam mit Jens Spahn informiert er sich in Nürnberg über den Aufbau eines Impfzentrums.

Nürnberg - Die Corona*-Zahlen steigen deutschlandweit. Erst am Freitagmorgen (11. Dezember) meldete das Robert-Koch-Institut* (RKI) für Deutschland gleich zwei neue Höchstwerte. Die Rufe nach einem Lockdown mehren sich.

Corona in Bayern: Söder fordert kompletten Lockdown ab Weihnachten - bis mindestens 10. Januar

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert ab Weihnachten einen kompletten Lockdown mindestens bis 10. Januar, notfalls auch länger. „Es braucht bundesweit Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren in Hotspots, Geschäftsschließungen, Betriebsferien und überall verlängerte Schulferien.“ Das sagte der CSU-Chef am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zum Zeitraum erklärte er: „Das muss bis 10. Januar gelten - aber so lange wie nötig.“



„Wir brauchen einen konsequenten Lockdown.* Wir müssen das öffentliche Leben runterfahren“, sagte er. „Das heißt, auch alle Geschäfte zu, abgesehen von denen des alltäglichen Bedarfs wie Lebensmittel. Es ist notwendig, dass wir dann auch überall in Deutschland Ausgangsbeschränkungen und in Hotspots Ausgangssperren in den Nachtstunden haben. Es sollen für diese Zeit einfach alle zu Hause bleiben.“ Man müsse zudem den dringenden Appell an die Unternehmen richten, in dieser Zeit - soweit möglich - Betriebsferien zu machen. „Wir müssen Kontakte reduzieren“, mahnte der CSU-Chef.

Zehn-Punkte-Plan gegen Corona im Landtag. Jetzt gilt: Daheim bleiben, Kontakte reduzieren. Die Lage ist leider sehr ernst. Wir müssen nachlegen. Krankenhäusern droht Überlastung und die Todesfälle steigen. Es wäre schuldhaft, nicht zu handeln. pic.twitter.com/q2jV4vOrO9 — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 8, 2020

Bayern verschärft Corona-Maßnahmen - Söder: „Diese Regelungen sollten am besten in ganz Deutschland gelten“

In Bayern gelten seit Mittwoch landesweit Ausgangsbeschränkungen, wobei - neben einer Reihe weiterer Ausnahmen - auch Treffen mit einem weiteren Hausstand nach wie vor erlaubt sind. Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuell geltenden Regeln „Diese Regelungen sollten am besten in ganz Deutschland gelten“, sagte Söder. Er betonte: „Bayern hat bereits jetzt viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir sind auch stärker betroffen. Daher wäre das Warten auf die Weihnachtszeit* allein zu spät gewesen. Wir mussten vorher handeln.“

Corona/Bayern: Impfungen im Freistaat ab 5. Januar?

Am Donnerstagnachmittag wurde derweil bekannt, dass die Impfungen im Freistaat am 5. Januar beginnen könnten. Zuerst hatte darüber der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf interne Informationen des Gesundheitsministeriums berichtet. Bei einer erfolgreichen Zulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes, sollen demnach am 2. Januar Impfchargen auf die Tiefkühllagerstandorte verteilt werden. Am Montag darauf (4. Januar) könnten die Impfdosen dann dort abgeholt und tags drauf dann in die Impfzentren ausgeliefert werden.

Bis Mitte Dezember sollen in Bayern mindestens 93 Impfzentren einsatzbereit sein. Allein in Oberbayern würden momentan 22 Zentren aufgebaut, teilte ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag in München mit. In Schwaben entstehen demnach 19 Impfzentren, in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken jeweils elf. In Unterfranken soll bald in zehn Zentren geimpft werden, in Mittelfranken in neun Zentren.

Corona in Bayern: Söder und Spahn informieren sich über Aufbau von Impfzentrum

Am Freitag (11. Dezember) informiert sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn* gemeinsam mit Söder* in Nürnberg* über den Aufbau des Corona*-Impfzentrums. Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ist bei dem Termin wohl dabei.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wird in der Halle 3C des Nürnberger Messezentrums* bereits seit Wochen gearbeitet. Die Organisation für die Aufbau hat die Berufsfeuerwehr als Katastrophenschutzbehörde übernommen. Auch das Technische Hiflswerk (THW) ist mit eingebunden. (kam/dpa) *Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

