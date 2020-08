Urlaubsrückkehrer aufgepasst: Kostenlose Corona-Tests sind bald Geschichte – Quarantäne kommt zurück

Bislang konnten sich sogar Urlaubsrückkehrer aus Nicht-Risikogebieten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Doch weil deutsche Labore nach der Sommersaison überlastet sind, ist damit bald Schluss.

Hamburg – Bund und Länder haben in einer Konferenz am Montag, 24. August 2020, entschieden, dass die kostenlosen Tests sowohl für Reiserückkehrer aus Risiko- als auch aus Nicht-Risikogebieten bald wegfallen. Ab Mitte September oder Anfang Oktober 2020 sollen Rückkehrer aus Risikogebieten sich wieder in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Einzige Ausnahme: Sie lassen sich frühestens nach fünf Tagen selbst auf das Coronavirus testen. Nur so können sie die Quarantäne umgehen.

Grund für den Stopp der kostenlosen Corona-Tests seien überlastete Labore. Pro Woche werden momenten bis zu 875.000 Corona-Tests in Deutschland durchgeführt. In Zukunft wolle man diese Tests vermehrt in Krankenhäusern und Pflegeheimen einsetzen. 24hamburg.de berichtet auch über die neuesten Entscheidungen bezüglich Veranstaltungen und Bußgeldern der Länderchefs sowie Kanzlerin Angela Merkel und Hamburger* Bürgermeister Peter Tschentscher*. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.