Nach Zwischenstopp in Corona-Risikogebiet: Flüchtlingen reisen versteckt mit LKW nach Stuttgart

Der Fahrer eines Lastwagens rief am Dienstag die Polizei, weil er eine unerwartete Entdeckung in seinem Fahrzeug gemacht hatte. (Symbolbild)

Fahrer rief die Polizei

von Anna-Lena Schüchtle schließen

Bei einem Halt in Stuttgart entdeckte ein LKW-Fahrer aus Rumänien fünf Flüchtlingen, die sich in dem Fahrzeug versteckten. Sie waren zuvor in einem Corona-Risikogebiet gewesen.