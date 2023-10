Rechtester Landkreis Bayerns: Landrat nennt Gründe für landesweit einzigartiges AfD-Ergebnis

Von: Klaus-Maria Mehr

23 Prozent der Gesamtstimmen, 24,4 Prozent der Erststimmen. Nirgends war die AfD bei der Landtagswahl erfolgreicher als im schwäbischen Landkreis Günzburg. Landrat Hans Reichhart (41, CSU) ordnet das Ergebnis ein.

Günzburg - Hans Reichhart ist im Kreis Günzburg geboren und aufgewachsen und seit 2008 Kommunalpolitiker im Landkreis, war bereits Landtagsabgeordneter und Staatsminister unter Markus Söder. Wir erreichen ihn am Tag nach der Wahl telefonisch, nach langen Parteisitzungen und ersten Wahlanalysen.

Herr Reichhart, der Kreis Günzburg ist seit gestern der rechteste Landkreis Bayerns. Warum ist das so?

Reichhart: Das ist ein Ergebnis, das sich sicher wenige gewünscht haben. Ich denke, bei uns haben verschiedene Faktoren zusammengespielt. Zum einen haben wir ein relativ großes Infrastrukturprojekt, den Neubau einer Schnellbahntrasse zwischen Augsburg und Ulm, die einmal den kompletten Landkreis durchschneidet. Dagegen gibt es viel Widerstand. Migration ist auch ein Thema. Geholfen hat auch nicht, dass wir von der Masken-Affäre stark betroffen waren. Und dann haben wir noch einen amtierenden AfD-Landtagsabgeordneten, der sich den Anschein der Bürgerlichkeit gibt, was er aber nicht ist.

Die Masken-Affäre und der Landkreis Günzburg

Der ehemalige CSU-Finanzminister und langjährige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ist einer der Hauptbeschuldigten in der CSU-Masken-Affäre. Sauter und der frühere Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein sollen 2020 für die Vermittlung von Masken-Geschäften Geld bekommen haben, angeblich je 1,2 Millionen Euro. Die zwei Schwaben nutzten die Not in der Pandemie-Frühphase und fädelten über ihre CSU-Kontakte die Deals ein. Sauter trat im Zuge der Ermittlungen von seinen politischen Ämtern zurück. Über 30 Jahre vertrat er Günzburg im Landtag. Ein dementsprechend schweres Erbe trat die neue CSU-Kandidatin Jenny Schack (41) bei der Landtagswahl an. Ihr AfD-Gegner ist zudem ein prominenter Landespolitiker. Gerd Mannes ist bisher stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag.