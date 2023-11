Cum-Ex-Skandal: SPD und Grüne sehen keine politische Einflussnahme

Von: Adriano D'Adamo

Nach dreijähriger Arbeit im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss sehen SPD und Grüne keine politische Einflussnahme, aber Versäumnisse in der Finanzverwaltung.

Hamburg – Nach mehr als drei Jahren intensiver Arbeit im „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft sehen die SPD und die Grünen immer noch keine Anzeichen für politische Einflussnahme auf die steuerliche Behandlung der in den Steuerskandal involvierten Warburg Bank. Sie sehen aber Versäumnisse von Seiten der Finanzverwaltung. Ein rot-grünes Zusatzvotum zum Zwischenbericht, das am Montag, dem 27. November, präsentiert wurde, soll am Mittwoch, dem 29. November, vom Ausschuss geprüft werden.

Die SPD und Grüne sehen keine politische Einflussnahme (Symbolbild). © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Zeugenaussage: Kein Verzicht auf Rückforderung

Darin werden der ehemalige Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs und der frühere Hamburger Innensenator Alfons Pawelczyk (beide SPD) wegen ihrer Verbindung zur Privatbank kritisiert. 2016 spielte die ungeprüfte Sorge um eine mögliche Existenzgefährdung der Bank, die das Geldhaus selbst behauptete, eine Rolle bei der Entscheidung der Finanzverwaltung. Es ging um die Rückforderung von zu Unrecht erstatteten Steuern in Höhe von 47 Millionen Euro, so die Obleute von SPD und Grünen, Milan Pein und Farid Müller.

Nach Aussagen der Zeugen vor dem Ausschuss führte diese Sorge nicht dazu, dass auf eine Rückforderung verzichtet wurde. Die Finanzverwaltung beschäftigte sich jedoch wegen dieser letztlich unbegründeten Sorge mit einer möglichen Amtshaftungspflicht im Falle einer Gefährdung der Bank.

Die Finanzverwaltung hat zudem nicht von der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen Gebrauch gemacht, die in der Abgabenordnung festgelegt ist. Diese sieht eine Umkehr der Beweispflicht hinsichtlich des Anspruchs auf Erstattung der Kapitalertragssteuer vor. Es wurde auch fälschlicherweise von einer Teilverjährung des Rückforderungsanspruchs ausgegangen.

Kurz vor Verjährung: Rückforderung von 43 Millionen Euro

Das Finanzamt für Großunternehmen verzichtete 2016 entgegen ursprünglicher Pläne auf die Rückforderungen von 47 Millionen Euro gegen die Bank. Nach Ansicht der an der Entscheidung Beteiligten ließ man diese in die Verjährung laufen. Ein Jahr später wurden weitere 43 Millionen Euro erst kurz vor der Verjährung auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums zurückgefordert.

Das rot-grüne Zusatzvotum bewertet auch die Verbindungen des damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und des früheren SPD-Innensenators Alfons Pawelczyk zur Warburg Bank kritisch. „Herr Pawelczyk und insbesondere Herr Kahrs müssen sich zurechnen lassen, dass durch ihr Auftreten der Vorwurf der Begünstigung öffentlich entstand und zu zwei bis heute nicht abgeschlossenen Ermittlungsverfahren führte“, sagte der SPD-Obmann im Ausschuss, Milan Pein.

Kahrs und Pawelczyk setzten sich nach Erkenntnissen des Ausschusses für die Bank ein. Sie organisierten unter anderem auch Treffen der Bank-Gesellschafter Christian Olearius und Max Warburg mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Gegen beide wird von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Begünstigung im Zusammenhang mit „Cum-Ex“-Geschäften ermittelt.

Scholz gab später zu, sich mit den Bankern getroffen zu haben. Vor dem Ausschuss erklärte er jedoch, sich nicht an die Gesprächsinhalte erinnern zu können. Eine Einflussnahme schloss er bei seinen zwei Befragungen vor dem Ausschuss stets aus. Pein und Müller wiesen am Montag erneut darauf hin, dass keiner der mehr als 50 vom Ausschuss befragten Zeugen - einschließlich derjenigen, die in der Finanzverwaltung an der Entscheidung gegen die Rückforderung der erstatteten Steuern beteiligt waren - von einer Einflussnahme berichtet hätten. Die Bank hat inzwischen alle Rückforderungen samt Zinsen beglichen, so dass der Stadt kein Schaden entstanden ist, sagten Pein und Müller. Das Finanzgericht Hamburg bestätigte kürzlich, dass diese Forderungen berechtigt waren. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.