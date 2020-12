Daimler nutzt große Flächen lieber als Parkplatz anstatt für Produktion

Im Daimler-Werk Untertürkheim bei Stuttgart kämpfen Mitarbeiter um ihre Jobs. Anstatt freie Flächen für den Aufbau neuer Produktionshallen zu nutzen, belässt der Konzern es bei Parkplätzen.

Stuttgart - Wegen dem Abzug der Verbrenner-Produktion aus Deutschland zittern zurzeit zahlreiche Daimler-Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze. Weil es laut der Daimler AG in Untertürkheim angeblich an Platz fehlt, will das Unternehmen Jobs fürs Verbrenner-Auto lieber in Polen ansiedeln. Nicht alle können dieses Argument nachvollziehen. Denn eigentlich gibt es auf dem Gelände in Stuttgart massig freie Flächen: Direkt neben dem Mercedes-Benz-Museum gehören Daimler 55.000 Quadratmeter, die das Unternehmen 2008 für rund 16 Millionen von der Stadt Stuttgart übernommen hat. Die freien Flächen nutzt der Autobauer jedoch für andere Zwecke: Rund die Hälfte dient derzeit als Parkplatz für bis zu 1.000 Autos.

