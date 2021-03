Daimler baut Impfbus, der direkt zu Mitarbeitern fahren soll

Daimlers Bus-Sparte baut einen Impfbus, der bereits Ende März zum Einsatz kommen soll. Der Autobauer will damit in Zukunft 250 bis 300 Mitarbeiter pro Tag impfen.

Stuttgart - Die Corona-Krise hatte und hat auch für den Stuttgarter Autobauer Daimler drastische Konsequenzen. Nachdem die Truck-Sparte bereits im November 2020 einen Corona-Testbus auf die Straßen gebracht hat, soll nun ein Impfbus für Mitarbeiter folgen. Der im Omnibuswerk der Daimler Truck AG in Neu-Ulm gebaute Impfbus der Daimler-Marke Setra, ist im Inneren wie ein Impfzentrum ausgestattet. Vorteil soll sein, dass der Bus zu den Mitarbeitern fährt und diese nicht extra einen Tag für die Impfung freinehmen müssen. In Kooperation mit der Huber Group will Daimler zukünftig 250 bis 300 Mitarbeiter eines Unternehmens pro Tag impfen. Wie BW24* berichtet, baut Daimler einen Impfbus, der direkt zu den Mitarbeitern fahren soll.

Die Daimler Truck AG ist die Bus- und Lkw-Sparte der Daimler AG (BW24* berichtete). Nach der angekündigten Spaltung soll die bisherige Daimler-Tochter ein eigenständiges Unternehmen werden. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.