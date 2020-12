Daimler-Chef spricht von „Wachstumsschwung“ während Tausende Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten

Im Zuge der Umstrukturierung baut die Daimler AG derzeit massiv Stellen ab. Konzernchef Ola Källenius lobt derweil die guten Zahlen und den Aufschwung im Konzern.

Stuttgart - Zahlreiche Angestellte von Daimler bangen zurzeit um ihre Jobs. Mit einer Protestaktion machten die Mitarbeiter am Donnerstag vor der Firmenzentrale in Stuttgart ihrem Ärger Luft. Anstatt über den heftigen Gegenwind aus der Belegschaft spricht Daimler-CEO Ola Källenius derweil lieber über den „Wachstumsschwung“, mit dem der Konzern in das Jahr 2021 gehe. Dank China bleibe er optimistisch, sagte der Manager am Donnerstag der Financial Times. Ein Teil der zuletzt starken Verkäufe in dem wichtigsten Einzelmarkt sei auch einem Nachholeffekt aus dem stark pandemiebelasteten Frühjahr zu verdanken. Im dritten Quartal hat Mercedes-Benz im Absatzmarkt China ein Verkaufsplus bei Autos von fast 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet.

Wie BW24* berichtet, jubelt der Daimler-Chef: Källenius Worte klingen für Mitarbeiter wie Hohn.

Ola Källenius: Leben, Karriere und Familie des Daimler-CEO (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.