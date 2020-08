Daimler soll angeblich eine Klage in Milliardenhöhe drohen

Daimler könnte erneut ein Milliardenverlust drohen. Mehrere Kanzleien in Großbritannien sollen Sammelklagen von Mercedes-Kunden vorbereiten.

Der Diesel-Skandal, in den unter anderem die Daimler-Tochter Mercedes-Benz verwickelt ist, beschäftigt in Deutschland schon seit Jahren die Gerichte. In Großbritannien kommt die Klagewelle aber gerade erst ins Rollen.

Wie BW24* berichtet, soll Daimler angeblich eine Klage in Milliardenhöhe drohen.

Die Daimler AG mit Sitz in Stuttgart hat Standorte auf der ganzen Welt.