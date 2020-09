Mercedes-Kunde bekommt Geld zurück, weil er „vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt“ wurde

Das Landgericht Stuttgart gab einem Mercedes-Kunden Recht, der auf Schadensersatz geklagt hatte. Eine Schummelsoftware manipulierte die Werte der B-Klasse

Stuttgart - Der Abgas-Skandal stürzte die Daimler AG in eine Krise. Viele Kunden fühlen sich betrogen und klagen gegen den Fahrzeughersteller. Das Landgericht Stuttgart gab einem Mercedes-Besitzer nun Recht.

Wie BW24* berichtet, wurde der Kläger von Daimler durch Manipulation von dessen B-Klasse „vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt“.

In Zukunft will Daimler verstärkt in die Elektromobilität investieren. Da in der Automobilbranche jedoch 95 Prozent der Jobs am Verbrenner hängen, könnten Tausende Arbeitsplätze in Gefahr sein (BW24* berichtete).