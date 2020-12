Daimler-Mitarbeiter planen Protestaktion am Donnerstag - Eskalation droht

Durch den drastischen Stellenabbau ist die Lage bei Daimler sehr angespannt. Die Mitarbeiter und der Betriebsrat planen eine Protestaktion für den kommenden Donnerstag.

Stuttgart - Die Daimler AG baut durch die Umstrukturierung auf die E-Mobilität und den strengen Sparplan durch die Corona-Krise massiv Stellen an vielen Werken ab. Die Lage zwischen der Belegschaft und dem Stuttgarter Autobauer wird immer angespannter. Am Donnerstag will der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall dem Daimler-Chef Ola Källenius symbolisch 170.000 Protest-Postkarten überreichen. Jede Karte steht dabei für einen Mitarbeiter des weltbekannten Konzerns. Wenn sich die Lage der Autobranche in den nächsten Monaten nicht bessert, sind weitere Protestaktionen der Mitarbeiter zu erwarten.

Wie BW24* berichtet, planen Daimler-Mitarbeiter einen direkten Protest bei Konzernboss Ola Källenius - Eskalation droht.

Die Daimler AG fährt durch die Corona-Krise, die Klimakrise und den Wandel zur E-Mobilität einen strengen Sparplan, der Tausenden Mitarbeitern den Job kosten soll (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.