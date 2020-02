Daimler auf Sparkurs: Prämien für Mitarbeiter sollen deutlich geringer ausfallen

Nach dem Gewinneinbruch beim Autohersteller Daimler soll nun an allen Ecken und Kanten gespart werden.

Der Autokonzern Daimler muss die Kosten senken. Bis zu 15.000 Stellen sollen nun abgebaut werden. Und auch die Prämie soll geringer ausfallen. Grund dafür ist der Gewinneinbruch des Autobauers.

In den Vorjahren durften sich die Beschäftigten über eine Anerkennungsprämie in Höhe von 4965 Euro freuen. 2020 sieht das Ganze anders aus. Wie echo24.de* berichtet, soll die Höhe der Prämie in den dreistelligen Bereich fallen.

