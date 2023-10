Warum Karlsruhe die Israel-Flagge nicht hissen will

Von: Niklas Noack

Vor dem Landtag in Stuttgart wurde eine Israel-Flagge gehisst. © Arnulf Hettrich/IMAGO

Die Stadt Karlsruhe verzichtet trotz des Hamas-Terrors darauf, die Flagge Israels zu hissen.

Karlsruhe - Große Teile der Welt blickt mal wieder in den Nahen Osten. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb die Stadt Karlsruhe trotz des Hamas-Terrors keine Israel-Flagge hissen will.

An sich hat Karlsruhe allerdings eine enge Verbindung zum jüdischen Staat. Denn mit Scha’ar HaNegev hat die Fächerstadt eine Partnerregion, dessen Bürgermeister Ofir Libstein bei den jüngsten Angriffen der Hamas ermordet wurde. Außerdem befand sich eine Schülergruppe aus Ettlingen im Kreis Karlsruhe zuletzt in Israel und musste nach den Raketenangriffen nach Deutschland zurückgebracht werden. Inzwischen sind die Schüler sicher in ihrer Heimat angekommen.

Immerhin weht vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Israel-Flagge. Dort stellt die Überwachung offenbar kein Problem dar.