In Baden-Württemberg steht das älteste Fußballstadion Deutschlands

Von: Julian Baumann

In Baden-Württemberg befindet sich das älteste Fußballstadion Deutschlands. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Fußball wurde bekanntlich in England erfunden, doch auch in Baden-Württemberg wird bereits seit 1905 dem Weltsport gefrönt.

Mehr zum Thema Das älteste Fußballstadion Deutschlands steht in Baden-Württemberg

Stuttgart - Der Signal-Iduna-Park in Dortmund, die Allianz-Arena in München und auch die MHPArena in Stuttgart sind deutsche Fußballtempel. Das älteste Fußballstadion Deutschlands ist zwar deutlich bescheidener und kleiner, mit seiner Höhenlage und im Schatten eines Wahrzeichens ist es aber dennoch einen Besuch wert. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welches Fußballstadion in Baden-Württemberg das älteste Deutschlands und welcher Verein dort beheimatet ist.

Am 6. Dezember lag der Fokus von Fußballdeutschland mitunter auch auf einem wichtigen und traditionsreichen Stadion in Baden-Württemberg. In der MHPArena in Stuttgart besiegte der VfB nämlich den BVB und zog ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.