Das älteste Kino Süddeutschlands steht in Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Das älteste noch erhaltene Kino im süddeutschen Raum steht in Baden-Württemberg. © IMAGO/Horst Rudel

Die Geschichte der Kinos ist eine turbulente. Das älteste noch erhaltene Lichtspielhaus im süddeutschen Raum steht in Baden-Württemberg.

Stuttgart - Auch in Zeiten von Streamingdiensten und immer größer werdenden LED-Flachbildfernsehern ist ein Kinobesuch für viele noch immer etwas Besonderes. In Baden-Württemberg findet man die größte Kinoleinwand Deutschlands und auch ein Bettenkino, beides im Traumpalast in Leonberg bei Stuttgart. Allerdings steht auch das älteste noch erhaltene Lichtspielhaus Süddeutschlands im Ländle, dessen Kern aus dem 17. Jahrhundert stammt. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wo das älteste Kino Süddeutschlands zu finden ist und was sich heute in dem Gebäude befindet.

Kinos (Kurzform für Kinematograph) wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts als wichtige Kunst- und Kultureinrichtungen etabliert, gerieten durch das Fernsehen Ende des Jahrhunderts aber in eine Krise.