Das „Herz des Ruhrgebiets“ liegt in einem Stadtteil von Herne

Von: Eva Burghardt

Teilen

Der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets liegt an der Rolandstraße 49 in Röhlinghausen. © Thomas Schild/imago

Das geografische Zentrum des Ruhrgebiets liegt in Röhlinghausen, einem Stadtteil von Herne. Dort gibt es einiges zu entdecken.

Mehr zum Thema Der geografische Mittelpunkt des Ruhrgebiets liegt in Röhlinghausen

Röhlinghausen – Ein Ort so bedeutend wie unscheinbar: Röhlinghausen direkt an der Grenze zu Gelsenkirchen. Nur ein paar tausend Menschen leben in dem Stadtbezirk von Eickel, der zu Herne gehört. Doch in Röhlinghausen läuft alles zusammen. Dort liegt das geografische Zentrum des Ruhrgebiets. Der genaue Punkt ist an einem Stein mitten im Wohngebiet markiert.

wa.de zeigt, was man über den „geografischen Mittelpunkt des Ruhrgebiets“ wissen muss.