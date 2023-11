Das ist am Wochenende in NRW los: Cranger Weihnachtszauber & Abendsafari Zoo Duisburg

Von: Constanze Julita

Beim Cranger Weihnachtszauber steht ein 45 Meter hoher Weihnachtsbaum und zahlreiche Fahrgeschäfte, die für jede Menge Spaß sorgen. © Funke Foto Services/ IMAGO

Cranger Weihnachtszauber, Abendsafari durch den Duisburger Zoo oder Besuch im Museum Folkwang – am Wochenende gibt es in NRW einiges zu entdecken.

Essen – Am Wochenende gibt es in NRW einiges zu erleben: Sei es der Start des Cranger Weihnachtszaubers oder eine nächtliche Tour durch den Duisburger Zoo. Wer mal Lust hat eine Bierbrauerei von Innen zu erkunden, kann bei einer Führung durch eine Familienbrauerei in Bochum hinter die Kulissen blicken – frisches Bier gibt es natürlich auch. Die kalten Wintertage lassen sich bei einem Glühwein auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten in Essen und Gelsenkirchen aushalten. Wer lieber ins Warme möchte, kann bei einer Ausstellung im Essener Museum Folkwang Live-Musik lauschen.

