Das ist am Wochenende in NRW los: Kirmes, Flohmarkt und Tour durch Little Tokyo

Von: Constanze Julita

Zahlreiche Kirmes-Events finden am Wochenende (20. bis 22. Oktober) in NRW statt. Manche bieten sogar ein Feuerwerk. © Jan Kranendonk/imago

Am Wochenende (20. - 22. Oktober) gibt es verschiedene Aktivitäten in NRW: Kirmes mit Feuerwerk, Flohmarkt oder eine Tour durchs japanische Viertel in Düsseldorf.

Köln – In NRW hat das Wochenende (20. bis 22. Oktober) spannende Aktivitäten zu bieten. Dabei gibt es zahlreiche Kirmes-Events mit Feuerwerk, einen Flohmarkt in Köln und eine Tour durch den bekannten Düsseldorfer Stadtteil „Little Tokyo“: Wer Lust hat, ein bisschen über japanische Kultur mitten in NRW zu erfahren, kann bei einer dreistündigen Tour zahlreiche Entdeckungen machen.

24RHEIN zeigt, was am Wochenende in NRW alles los ist.