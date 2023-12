Das sind die sieben ältesten Familienunternehmen aus Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind viel wichtige Familienunternehmen beiheimatet. © Marijan Murat/dpa

In Baden-Württemberg sind viele einflussreiche Familieunternehmen beheimatet. Manche haben Jahrhunderte überdauert.

Stuttgart - Die Wirtschaftsgeschichte Baden-Württembergs ist reich an Tradition und Innovation. Einige der größten Konzerne des Landes haben ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert, darunter Giganten wie Mercedes und Bosch. Doch es gibt Firmen, die noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen und seit vielen Jahren in Familienhand liegen. Manche davon bestehen bereits seit dem frühen 15. Jahrhundert. Bei BW24 lesen Sie mehr über die sieben ältesten Familienunternehmen aus Baden-Württemberg und deren Geschichte im Laufe der Zeit.

Wie weit der Innovationsgeist der Wirtschaft in Baden-Württemberg zurückreicht, zeigen auch die vielen Erfindungen aus dem Ländle. Dazu gehört natürlich das Auto, aber auch das Motorrad, die Kettensäge oder das Motorboot.