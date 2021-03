Das sollte man über die kostenlosen Corona-Schnelltests in Apotheken wissen

Corona-Schnelltests für zu Hause werden seit dem Wochenende in Drogeriemärkten und Discountern verkauft - Nun gibt es kostenlose Schnelltests für jedermann in Apotheken.

Stuttgart - Die Corona-Schnelltests, die seit vergangener Woche im Handel erhältlich sind, sind umstritten: Sie können ein falsches positives Testergebnis anzeigen oder falsch gehandhabt werden. Durch die kostenlosen Schnelltests in Apotheken, die nun möglich sind, kann sich das Ganze ändern. Hier werden die Abstriche von geschultem Personal gemacht und ein Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Wie BW24* berichtet, gibt es die kostenlosen Corona-Schnelltests in Apotheken in Baden-Württemberg - was man jetzt wissen muss.

