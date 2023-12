Das Wetter am Wochenende in NRW: Es bleibt kalt und glatt

Von: Mick Oberbusch

In NRW bleibt es am Wochenende glatt und kalt. © Olaf Döring/Imago

In NRW bleibt es am Wochenende winterlich: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist weiter mit Glätte, Dauerfrost sowie leichtem Schneefall zu rechnen.

Köln – Das Wetter in NRW ist pünktlich zum Start in den Dezember bei der 0-Grad-Marke angekommen – oder noch darunter, je nachdem, in welche Region des bevölkerungsreichsten Bundeslandes man blickt. Auch am Wochenende steigen die Temperaturen nicht wirklich an; vielmehr warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glättegefahr und Dauerfrost. In einigen Regionen ist stellenweise sogar Schneefall möglich.

24RHEIN berichtet, wie das Wetter am Wochenende in NRW wird – und ob der Winter weiter Einzug hält.