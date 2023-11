Das wohl einzige Denkmal für eine Prostituierte steht in Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Das weltweit einzige Denkmal für eine Prostituierte steht im Hafen einer baden-württembergischen Großstadt. © Felix Kästle/dpa

Die Prostitution gilt als ältestes Gewerbe der Welt. Ein Denkmal für eine Prostituierte ist dennoch ungewöhnlich, oder sogar einzigartig.

Stuttgart - Baden-Württemberg hat so einige Superlative zu bieten. Dazu gehört beispielsweise der höchste Kirchturm der Welt in Ulm oder auch die weltweit längste Bank im Schwarzwald. Im äußersten Süden des Bundeslandes steht zudem das wohl einzige Denkmal für eine Prostituierte, das bereits zu deutlichem Protest vonseiten der Kirche führte, inzwischen aber ein beliebtes Fotomodell und ein Wahrzeichen der Stadt darstellt. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was es mit dem weltweit einzigen Denkmal für eine Prostituierte auf sich hat und was genau die Statue darstellt.

Rotlichtviertel sind in vielen Gemeinden noch immer verpönt, in Städten wie Hamburg oder Amsterdam gehören sie jedoch zu Touristenhighlights und sind kaum mehr wegzudenken.