Razzia gegen falsche Polizisten: Festnahmen auch in Datteln und Olfen

Bei einer Razzia gegen falsche Polizisten sind in Datteln am Mittwoch fünf Wohnobjekte durchsucht worden. Eine Person wurde festgenommen, unter anderem 8500 Euro sichergestellt.

Im Zuge einer Razzia gegen eine Betrügerbande, die in verschiedenen Städten in Deutschland und der Türkei lief, sind am Mittwochmorgen auch in Datteln fünf Häuser durchsucht worden.

Wie 24VEST.de* berichtet, wurde dabei nach ersten Erkenntnissen in Datteln eine Person festgenommen und 8500 Euro Bargeld, teure Uhren - unter anderem vom Hersteller Rolex - und Schmuck sichergestellt. Auch im benachbarten Ort Olfen (Kreis Coesfeld) griffen die Einsatzkräfte zu. Dort soll die Frau des mutmaßlichen Kopfes der Bande festgenommen worden sein.

sba

