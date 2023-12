Aus für Weiße Weihnachten 2023: Stattdessen drohen hier Sturm und Dauerregen

Weiße Weihnachten wird es zumindest im Flachland 2023 wohl nicht geben. Stattdessen steuert ein Sturmtief auf Deutschland zu. Wo außerdem Dauerregen droht, lesen Sie hier:

Schnee an Weihnachten wird es in diesem Jahr flächendeckend in Deutschland wohl nicht geben. Die Temperaturen sind dafür zu mild. Den aktuellen Prognosen zufolge ist ein Temperatursturz nicht in Sicht. Wer Weiße Weihnachten will, muss in die Berge fahren. Dabei würde die Wetterlage zu den Feiertagen zwecks Niederschlag so gut aussehen für Schnee – wäre es nicht zu warm. An Weihnachten wird eine Menge Regen erwartet.

Wie echo24.de berichtet, werden die Wetter-Prognosen zu Weihnachten immer konkreter – die Feiertage werden „turbulent“.

Dauerregen droht, laut Meteorologen ist vor allem aber die Sturmgefahr an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen groß. In Deutschland werden regional orkanartige Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erwartet. (lis)