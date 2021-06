Debatte um Straßennamen: Stadt prüft Umbenennung

Ferdinand Porsche ist vor allem als Gründer von Volkwagen und Porsche bekannt. Aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit prüft Salzburg nun die Umbenennung einer Straße.

Stuttgart - Der Name Porsche wird genauso mit der Stadt Stuttgart assoziiert wie Daimler oder Mercedes-Benz. In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg gibt es sowohl eine Straße, als auch einen Platz die nach Porsche-Gründer Ferdinand Porsche benannt sind. Der Ingenieur galt im Dritten Reich als „Lieblingsingenieur“ Adolf Hitlers und konstruierte unter anderem den Panzerkampfwagen Tiger IV. Aufgrund dieser Vergangenheit prüft die Stadt Salzburg in Österreich derzeit die Umbenennung einer nach ihm benannten Straße. Stuttgart entschied sich zu Beginn vergangenen Jahres gegen eine solche Änderung, da der Name Porsche mit der bekannten Sportwagenschmiede und nicht mit der Person Ferdinand Porsche assoziiert werde. Wie BW24* berichtet, wird eine nach Porsche benannte Straße womöglich umbenannt - aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit.

Die heutige Porsche AG ist weltweit vor allem für ihre Sportwagen bekannt (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.