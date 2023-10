Kostümgigant eröffnet Mega-Filiale in Köln – mitten im Feier-Hotspot

Von: Sofia Popovidi, Johanna Werning

Im Oktober eröffnet in Köln eine weitere Filiale der Kostüm-Kette Deiters. Der Standort in der Nähe der Zülpicher Straße wurde dabei bewusst gewählt.

Köln – In Köln eröffnet im Oktober eine neue Hochburg für Karnevalisten und Kostümfans. Dabei handelt es sich um einen Kostümladen, der rund 4000 Quadratmeter groß ist. Hier können Fans von Kölner Karneval und Kostümpartys Verkleidungen und Accessoires kaufen – und zwar nicht nur in der 5. Jahreszeit. Betrieben wird er von Deiters. Das Unternehmen ist neben Karnevalswierts einer der bekanntesten Kostümläden, hier gibt es das ganze Jahr Verkleidungen für jegliches Motto.

Deutschlandweit betreibt Deiters 30 Filialen, darunter auch in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Mainz. Nun kommt die 31. Filiale hinzu, und zwar in Köln. „Wir sind total happy und stolz. Das ist auch ein absoluter Meilenstein für uns in Bezug auf Größe und Verkaufserlebnis“, sagt Deiters-Chef Herbert Geiss im Gespräch mit 24RHEIN.

In Köln eröffnet eine neue Deiters-Filiale

Neue Deiters-Filiale in Köln: „Standort haben wir bewusst gewählt“

„Die Filiale ist ein großes Erlebnis und sehr modern. Wir haben da viel Kreativität hineingesteckt, um das Erlebnis Karneval und Kostüm kaufen noch einmal anders zu sehen“, sagt der Unternehmer. Unter anderem wurden zahlreiche Screens aufgestellt. Auch das Design und die Auswahl an Artikel ist neu. „Da wird der Jeck sicherlich ganz große Augen machen.“

Der neue Deiters-Laden eröffnet dabei an einer prominenten Lage: Direkt auf dem Hohenstaufenring in der Nähe zur Zülpicher Straße – einem der Karnevals-Hotspots in Köln. Hier tummeln sich bei der Sessionseröffnung und rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag bereits am frühen Morgen die Massen – nicht unbedingt zur Freude aller Anwohner: Zehntausende Menschen kommen dort zusammen, um gemeinsam den Kölner Karneval zu feiern. Dass der neue Deiters-Laden direkt in der Nähe liegt, ist darum kein Zufall, wie Geiss betont. „Das haben wir auch bewusst gewählt. Gerade am 11.11. sind da weitaus mehr Leute als am Heumarkt oder am Tanzbrunnen.“

► Das Unternehmen Deiters hat deutschlandweit 31 Filialen, in denen es Kostüme und Accessoires rund um das Oktoberfest, Halloween und Karneval gibt. Darunter in Düsseldorf, Berlin, Aachen, Frankfurt, Essen, Hamburg, Koblenz, Mönchengladbach, Mainz, Oberhausen, Stuttgart und Wiesbaden. ► In Köln gibt es mehrere Deiters-Läden, die alles rund um Kostüme und Accessoires im Kölner Karneval anbieten. Am 21. Oktober kommt eine weitere Filiale dazu: Hohenstaufenring 34–40, 50674 Köln. Wem die Adresse bekannt vorkommt: Hier residierte viele Jahre die Designer-Möbelkette „Who‘s perfect“, die im Mai Insolvenz anmelden musste.

Neuer Deiters in Köln: „Laden ist viermal so groß wie Filiale in der Gürzenichstraße“

Doch nicht nur die Lage und die Ausstattungen sollen den neuen Deiters-Shop besonders machen. „Der Laden ist noch einmal viermal so groß wie die Filiale in der Gürzenichstraße“ und mit rund 4.000 Quadratmetern fast so groß wie der Flagship-Store in Frechen. „Das wollten wir jetzt so auch im Herzen von Köln haben“, sagt der Deiters-Chef weiter.

Am 21. Oktober gibt es dann die Eröffnung. Immerhin soll die Feier bereits einen ersten Ausblick auf den Kölner Karneval 2024 liefern. Mit dabei: Karnevalsgrößen wie Björn Heusser, Cat Ballou und Lupo.

Trotz Deiters auf den Ringen: Kult-Laden in der Gürzenichstraße bleibt

Aber wie geht es mit dem Kölner Deiters-Store in der Gürzenichstraße weiter? Immerhin galt das Geschäft bislang als bekannteste Filiale – auch aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Gürzenich, dem Herzen des Karnevals und dem Heumarkt, wo traditionell am 11.11. die Kölner Sessionseröffnung gefeiert wird.

„In der Gürzenichstraße haben wir aktuell noch einen Mietvertrag.“ Der Standort verschwindet also nicht mit Eröffnung der neuen Filiale, erklärt Geiss weiter. „Der Mietvertrag gilt noch bis 2025“ – und so lange soll die Filiale auch bleiben und geöffnet sein. Wie es dann mit dem Gebäude in der Gürzenichstraße weitergeht, ist unklar. Immerhin wurde das Gebäude in der Gürzenichstraße 25 von Aldi gekauft. Zuletzt war die Rede von einem Abriss und Neubau. (jw)