Delta-Variante: Auffrischung der Corona-Impfung schon im Herbst nötig?

Wegen der Delta-Variante des Coronavirus, die sich in Großbritannien rasch ausbreitet: Angela Merkel will schon im Herbst mit den Auffrischungsimpfungen beginnen.

Hamburg – Was die Delta-Variante des Coronavirus angeht, befinden wir uns laut Angela Merkel (CDU) in einem „Wettlauf mit dem Impfen“. Das sagte die Bundeskanzlerin kürzlich im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Die Hansestadt Hamburg kommt derzeit mit dem Impfen gegen Corona aber nur sehr langsam voran. Im Vergleich mit anderen Bundesländern landet Hamburg, was die Impfquote angeht*, recht weit hinten. Das liege vor allem daran, dass zu wenig Impfstoff geliefert werde, heißt es dazu von der Gesundheitsbehörde.

Im Kampf gegen die Delta-Variante ist es allerdings notwendig, dass möglichst schnell viele Menschen doppelt geimpft werden, denn laut Experten reiche eine einfache Impfung bei der Delta-Variante als Schutz nicht aus*. Warum Angela Merkel deshalb davon ausgeht, dass noch in diesem Herbst die ersten Menschen eine dritte Nachimpfung benötigen und welche Symptome die Delta-Variante besonders heftig machen sollen*, erfahren Sie hier.