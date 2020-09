Wegen Großbrand in Flüchtlingslager Moria – Spontandemo in Bielefeld geplant

In der nordrhein-westfälischen Stadt Bielefeld hat eine Flüchtlingsinitiative zu einer Spontandemo aufgerufen. Hintergrund sind die Unruhen im Lager Moria.

Bielefeld (NRW) – Die Bilder von dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gingen am heutigen Mittwoch um die Welt. In der Unterkunft für Migranten war es offenbar zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Brände wurde offenbar vorsätzlich gelegt. Die Menschen vor Ort protestieren gegen die Corona-Abriegelung. Die Regierung in Griechenland scheint mit die Flüchtlingskrise überfordert zu sein.

Angesichts des Großbrandes in dem Flüchtlingscamp Moria soll es in Bielefeld (NRW) heute Abend eine spontane Demo geben, zu der die Flüchtlingsinitiative „Seebrücke Bielefeld“ aufgerufen hatte, wie das Nachrichtenportal owl24.de* berichtet. Der Verein will auf die schwierige Lage in Griechenland aufmerksam machen und die Europäische Union (EU) zum Handeln bewegen. Bis jetzt gibt es innerhalb der EU keine gemeinsame Flüchtlingspoltik. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)