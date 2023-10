Live-Ticker: In Köln treffen Demonstranten für Israel und Palästina aufeinander

Von: Eva Burghardt

In Köln treffen am Samstag Demonstranten für Palästina und für Israel auf dem Heumarkt aufeinander. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Nach Ausbruch des Krieges in Israel sind am Samstag, 14. Oktober, auf dem Heumarkt in Köln zwei Demonstrationen angemeldet. Die eine solidarisiert sich mit den Menschen in Israel, die andere fordert Solidarität mit den Palästinensern.

Wegen einer „Verschärfung der Sicherheitslage“ hatte die Kölner Polizei die Pro-Palästina-Demo zunächst verboten.

Dagegen hatte der Veranstalter geklagt. Das Kölner Verwaltungsgericht gab ihm wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung recht. Beide Demos dürfen stattfinden.

Alle weiteren Entwicklungen im Live-Ticker.

Update, 14. Oktober, 15:45 Uhr: Bislang ist die Lage bei den beiden Veranstaltungen auf dem Heumarkt ruhig, berichtet ein Polizeisprecher. „Die Teilnehmer halten sich an die Auflagen.“ Immer wieder sind Sprechchöre zu hören, aber beide Seiten verhalten sich friedlich. Genaue Teilnehmerzahlen zu den Demonstrationen gibt es bislang noch nicht. In Polizeikreisen ist von wenigen hundert die Rede.

Kölns Polizeipräsident: „Ich rufe alle Teilnehmer zur Besonnenheit auf“

Update, 14. Oktober, 15:30 Uhr: Bei der Demonstration für Israel gibt es erste Wortbeiträge. Auch von der anderen Seite des Platzes, wo die pro-palästinensische Demo stattfindet, sind Reden zu hören. Bislang wurden keine größeren Zwischenfälle gemeldet.

Auf dem Kölner Heumarkt demonstrieren Menschen aus Solidarität für Israel. © IDZRNRW

Es gibt eine hohe Polizeipräsenz, um die Sicherheit der Demonstranten zu gewährleisten. Polizeipräsident Frank Schnabel appelliert an die Teilnehmer, sich an die Auflagen zu halten. „Ich rufe alle Teilnehmer zur Besonnenheit auf“, sagt er. Die Einsatzkräfte am Heumarkt werden demnach sehr wachsam sein und bei Missachtungen der Auflagen konsequent einschreiten. Den Teilnehmern der Pro-Palästina-Demo ist unter anderem untersagt, das Existenzrecht des Staates Israels zu leugnen und zu Hass oder Gewalt an Israelis und Juden aufzurufen.

Heumarkt in Köln: Demonstrationen sind gestartet

Update, 14. Oktober, 15:15 Uhr: Die beiden Veranstaltungen auf dem Kölner Heumarkt sind mit Absperrgittern voneinander getrennt. Die Demonstration für Israel findet im nördlichen Bereich des Heumarkts statt, die anderen im südlichen beim Reiterdenkmal. Die Polizei ist mit dutzenden Einsatzkräften vor Ort.

Erste Versammlungsteilnehmer der pro-palästinensischen Demo auf dem Kölner Heumarkt. © IDZRNRW

Köln, 14. Oktober, 14:30 Uhr: Langsam füllt sich der Platz auf dem Heumarkt. Auf Fotos sind Menschen mit einer Israel-Flagge zu sehen. An einem Bus ist ein Banner zu sehen, wo neben Solidaritätsbekundungen für Israel auch Zuspruch für die Menschen in der Ukraine und Frauen im Iran zu sehen sind.