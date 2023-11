LKW verliert Flugzeugteil mitten auf der Autobahn A3

Mehrere beschädigte Autos und eine verletzte Frau. Das ist die Bilanz, nachdem ein LKW ein Flugzeugteil mitten auf der A3 verloren hatte.

Montabaur – Ein mit Flugzeugteilen beladener LKW hat am Donnerstagabend auf der A3 eines dieser Teile verloren. Es lag danach mitten auf der Fahrbahn und sorgte für ein regelrechtes Chaos auf der A3 in Richtung Frankfurt. In Höhe Montabaur wurden fast 20 Fahrzeuge durch das Flugzeugteil beschädigt. Eine Frau wurde verletzt.

24RHEIN verrät weitere Details zu dem Vorfall mit einem Flugzeugteil auf der A3.