Über Nacht geht es auch noch weiter in den Norden, in die Stadt der Grachten und Fahrräder. Nach Amsterdam fahren von Bayern aus gleich zwei Nightjets der ÖBB. Der Zustieg ist beim NJ 420 in München, Augsburg und Nürnberg möglich. Der NJ 40490 hält dafür in Passau, Regensburg und Nürnberg. Die Fahrtdauer liegt – je nach Zustieg – bei neun bis zwölf Stunden: Gut, dass sich ein Großteil davon verschlafen lässt. © IMAGO/Zoonar.com/Bert De Boer