Der größte E-Auto-Ladepark der Welt steht in Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Teilen

In Baden-Württemberg wurde der größte E-Auto-Ladepark der Welt eröffnet. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Ende Oktober wurde auf der Schwäbischen Alb der weltgrößte Ladeparks für E-Autos eröffnet. Ein weiterer Superlativ für Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema In Baden-Württemberg steht der größte E-Auto-Ladepark der Welt

Stuttgart/Merklingen - Der höchste Kirchturm der Welt, der Prototyp des Fernsehturms, die steilste Bahnstrecke, der Ursprungsort des Automobilbaus. Baden-Württemberg hat in Sachen Superlative so einiges zu bieten und seit Ende Oktober auch den weltweit größten Ladepark für E-Autos. Dieser wurde in Merklingen vor den Toren Ulms eröffnet. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wie viele Ladeplätze der weltgrößte E-Auto-Ladepark aufweist, und was sich das Land Baden-Württemberg diesen Superlativ kosten lässt.

Neben dem weltgrößten Ladepark für E-Autos betreibt ein Unternehmen aus Baden-Württemberg auch das größte Ladenetzwerk der Bundesrepublik. Der Energieversorger EnBW weihte Ende September die 1.000ste Schnellladestation im Hypernetz ein.