Der profitabelste Autobauer der Welt kommt aus Baden-Württemberg

Von: Julian Baumann

Drucken Teilen

Der profitabelste Autohersteller der Welt kommt laut einer Auswertung aus Baden-Württemberg. © Bernd Weißbrod/dpa

Laut einer Analyse haben die größten Autokonzerne im dritten Quartal deutlich zugelegt. In Sachen Gewinnmarge hat ein Hersteller aus Baden-Württemberg die Nase vorn.

Mehr zum Thema Der profitabelste Autobauer der Welt kommt aus Baden-Württemberg

Stuttgart - Die deutsche Autoindustrie hat aktuell mit einer sinkenden Nachfrage und hohen Kosten durch die Inflation zu kämpfen. An der Profitabilität der Hersteller ändert das bislang aber wenig. Laut einer Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) konnten die größten Autokonzerne der Welt im dritten Quartal 2023 allesamt zulegen. Bei der Gewinnmarge hat jedoch ein Unternehmen aus Baden-Württemberg die Nase vorn. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welcher Autohersteller der profitabelste der Welt ist und warum die Analyse von EY wenig Gründe zur Freude bietet.

Ernst & Young ist ein global agierendes Netzwerk an Unternehmen, die in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und verwandten Branchen aktiv sind. Während sich der internationale Hauptsitz in London befindet, sitzt EY Deutschland in Stuttgart.