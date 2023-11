Lukas Podolski eröffnet neue Döner-Filiale: Der Standort ist dabei besonders

Von: Johanna Werning

Lukas Podolski eröffnet einen neuen Mangal-Döner in Köln (Symbolbild). © Olaf Döring/Imago

Lukas Podolski öffnet eine neue Mangal-Filiale in Köln. Und zwar direkt auf der Kölner Döner-Meile. Doch bis der Laden eröffnen kann, dauert es noch.

Köln – Lukas Podolski betreibt bereits mehrere Mangal-Filialen in Städten wie Bergisch Gladbach, Bonn, Düsseldorf, Pulheim und Köln. Jetzt kommt ein neuer, besonderer Standort in Köln hinzu. Die neue Filiale wird sich in der Mitte der Keupstraße befinden, einer Oase für Döner-Liebhaber.

24RHEIN verrät, wann der neue Poldi-Döner eröffnen soll. Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.