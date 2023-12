Der tiefste Punkt Nordrhein-Westfalens wurde von Menschen gemacht

Von: Maximilian Gang

Drucken Teilen

Der tiefste Punkt in Nordrhein-Westfalen ist durch Menschenhand entstanden. © Axel Kaste/Imago

Je nachdem, wo in NRW man sich aufhält, gibt es große Höhenunterschiede in den Landschaften. Doch der tiefste Punkt ist durch Menschenhand entstanden.

Mehr zum Thema Das ist der tiefste Punkt in NRW – es geht fast 300 Meter abwärts

Niederzier – Der Kranenburger Ortsteil Zyfflich an der Grenze zu den Niederlanden ist der tiefste Punkt in Nordrhein-Westfalen, der natürlich entstanden ist – mit einer Tiefe von neun Meter über dem Normalhöhennull (NHN), dem Nullniveau bei amtlichen Höhenbezügen in Deutschland. Doch bezieht man die Senken, die durch Menschenhand entstanden sind, mit ein, gibt es noch deutlich tiefere Orte in Nordrhein-Westfalen. Am tatsächlich tiefsten Ort in NRW geht es um ein Vielfaches weiter nach unten.

24RHEIN zeigt, wo der tiefste Punkt in ganz Nordrhein-Westfalen ist.