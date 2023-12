Hoch hinaus in NRW: Hier liegt der höchste Punkt des Bundeslandes

Von: Mirjam Ratmann

Der Langenberg in Olsberg ist mit 843,5 Metern der höchste Punkt in NRW. © Jochen Tack/Imago

In Nordrhein-Westfalen kann es mehrere Hundert Meter nach oben gehen. Der höchste Punkt in NRW hat jedoch einen entscheidenden Nachteil.

Köln – Im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg kann Nordrhein-Westfalen mit seinen Gebirgen nicht ganz mithalten. Trotzdem gibt es auch in NRW einige höhere Berge, die zum Wandern und Skifahren einladen. Einer dieser Berge ist gleichzeitig auch der höchste Punkt in NRW. Doch der Berg hat im Vergleich zu dem nahe gelegenen Wintergebiet rund um den Kahler Asten einen Nachteil: die fehlende Aussicht. 24RHEIN zeigt, wo der höchste Punkt NRWs liegt und was er zu bieten hat.