Explosion nahe dem Hamburger Hauptbahnhof – Polizei nennt erste Details

Von: Sebastian Peters

Explosion in unmittelbarer Umgebung des Hamburger Hauptbahnhofes. Mann schwer verletzt. Herkunft der Explosion noch unklar. Polizei sucht Zeugen.

Update am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 18:00 Uhr: Nach der Explosion am Mittwoch gegen 12:29 Uhr hat die Polizei Hamburg nun erste Details zum Vorfall veröffentlicht. Demnach sei ein 29-jähriger Mann durch die Explosion schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Personen, die zunächst von der Polizei gesucht wurden, kommen zunächst nicht als Tatverdächtige in Betracht. Weiterhin ist aber noch unklar, was die schwere Explosion auslöste.

Polizei gibt nach Explosion in Hamburg Entwarnung: „Eine Gefahr für die Bevölkerung kann ausgeschlossen werden“

Update am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 15:02 Uhr: Inzwischen ist der Einsatz an der Adenauerallee beendet, so die Polizei. „Eine Gefahr für die Bevölkerung kann ausgeschlossen werden“, so die Behörde. Nun haben Ermittler für Sprengstoffdelikte ihre Arbeit übernommen. Der Mann, der durch die Explosion schwerst verletzt wurde, verlor seine linke Hand und erlitt weitere schwerste Verletzungen an der Brust. Weiterhin ist unklar, was genau die Explosion auslöste.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten Spuren am Tatort © Blaulicht-News.de

Explosion heute in Hamburg: Polizei sucht Zeugen nach Großeinsatz am Hauptbahnhof

Update am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 14:24 Uhr: Nach der lauten und spürbaren Explosion an der Adenauerallee sucht die Polizei nun Zeugen, die etwas zum Hergang berichten können. Zeugen oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach Explosion am Hauptbahnhof an der Adenauerallee – Polizei sieht keine Gefahr für die Bevölkerung

Update am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 13:46 Uhr: Inzwischen hat sich die Polizei Hamburg via Twitter zu dem Einsatz an der Adenauerallee bzw. in der Kurt-Schumacher-Allee geäußert. „Aktuell liegen keine Hinweise für eine Gefahr der Bevölkerung vor“, so die Polizei. Demnach sei ein kleiner Gegenstand explodiert und hat eine Person verletzt. Weitere Verletzte gibt es offenbar nicht.

Nach der Explosion in Hamburg: Polizei fahndet nach offenbar zwei verdächtigen Personen

Laute Explosion in Hamburg: Großeinsatz im Bereich des Bahnhofes – Mann schwer verletzt

Erstmeldung am Mittwoch, 19. Juli 2023, um 13:07 Uhr: Hamburg – Um 12:29 Uhr kam es am Mittwoch, 19. Juli, in unmittelbarer Umgebung des Zentralen Busbahnhofes am Hamburger Hauptbahnhof zu einer gewaltigen Explosion. „Ich habe die Druckwelle in meinem Magen gespürt“, so ein Zeuge zu IPPEN.MEDIA. Seitdem ist ein Großaufgebot von Rettungskräften an der Adenauerallee im Einsatz. Erst Dienstag wurde nur wenige Meter weiter eine Person aufgefunden, die durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde.

Nach einer Explosion an der Adenauerallee in unmittelbarer Umgebung des Hauptbahnhofes kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. © Blaulicht-News.de

Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz: Explosion in unmittelbarer Umgebung des Hauptbahnhofes – Mann schwer verletzt

Was der Ursprung der Explosion war, ist noch unklar. Bekannt ist, dass eine männliche Person durch die schwere Detonation eine Amputationsverletzung erlitt. Der Mann kam schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Der Bereich rund um die Adenauerallee ist aktuell weiträumig abgesperrt.