Fahrspaß bis tief in die Nacht: Die Öffnungszeiten vom Pützchens Markt in Bonn

Von: Lea Creutzfeldt

Beim Pützchens Markt in Bonn kann man auch noch mitten in der Nacht Achterbahn, Riesenrad und mehr fahren. (Archivbild) © Marc John/Imago

Der Pützchens Markt in Bonn ist nicht nur eines der größten Volksfeste der Region, er bietet auch noch besonders lange Öffnungszeiten.

Bonn – Ab Freitag, dem 8. September, dürfen sich Kirmes-Fans in NRW auf ein weiteres Highlight freuen, denn dann startet der Pützchens Markt in Bonn. Mit einer Veranstaltungsfläche von 80.000 Quadratmeter und rund 500 Geschäften zählt die Kirmes zu den größten in der Region. Doch nicht nur die Größe des Jahrmarkts macht bei den Besuchern ordentlich Eindruck – auch die Öffnungszeiten sind beeindruckend. Auf dem Pützchens Markt kann man teilweise sogar bis 3 Uhr nachts Achterbahnfahren. 24RHEIN zeigt die Infos zu den Öffnungszeiten an allen Tagen im Überblick.