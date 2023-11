Ofarim-Prozess: Überraschung am dritten Verhandlungstag – Neuer Zeuge meldet sich und belastet Sänger

Von: Jennifer Lanzinger

Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Sänger Gil Ofarim hat sich überraschend ein neuer Zeuge gemeldet. Der Mann will in der Hotel-Lobby hinter dem 41-Jährigen gestanden haben.

Update vom 14. November, 15.10 Uhr: Nach Aussage des Zeugen habe die Darstellung von Gil Ofarim, dass ein Hotelmanager ihn aufgrund seines Davidsterns diskriminiert hätte, nicht mit seiner persönlichen Wahrnehmung übereingestimmt. Der 58-Jährige habe beim Check-in in unmittelbarer Nähe zu dem Sänger gestanden, wie focus.de aus dem Gerichtssaal berichtet.

Demnach habe es an der Hotelrezeption eine lange Schlange gegeben. Der Zeuge räumt ein, nicht gehört zu haben, was der Hotelmanager und Ofarim beim Einchecken in das Hotel besprochen hätten. Doch am Schalter habe der Sänger „telefoniert und gestikuliert“. Demnach habe er Ofarim als aufgebracht erlebt. „Er war sauer und ist dann auf Konfrontation gegangen“, sagt der Zeuge. Er habe den Eindruck gehabt, der Musiker sei verärgert gewesen, „dass er nicht aus der Schlange herausgezogen wurde und eine Extrabehandlung bekommen hat“. Allerdings sei das nur seine subjektive Wahrnehmung, wie der Zeuge laut focus.de betont.

Weiter Zeuge belastet Ofarim am dritten Prozesstag - Von Diskriminierung nichts mitbekommen

Update vom 14. November, 12 Uhr: Ein weiterer Zeuge soll am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Sänger Gil Ofarim zu Wort kommen. Wie focus.de weiter berichtet, soll es sich dabei um einen Stammgast des Hotels handeln. Der Zeuge habe seine Zimmerkarte separat von den Hotelmitarbeiterin bekommen, könne nach eigenen Angaben nichts weiter zur Aufklärung beitragen.

Demnach habe der Mann zwar von Unmut in der Warteschlange mutmaßlich „durch Herrn Ofarim“ mitbekommen, er habe diesen jedoch nicht bewusst wahrgenommen. Auch auf die Nachfrage der Staatsanwaltschaft, ob der Zeuge mitbekommen habe, dass der im Prozess relevante Satz „Pack deinen Stern ein“ gefallen sei, verneint dieser.

Ursprungsmeldung vom 14. November 2023: Leipzig – Hat ein Hotelmanager Gil Ofarim wegen seines Davidsterns diskriminiert? Oder lügt der jüdische Musiker? Das soll der Prozess gegen den 41 Jahre alten Ofarim klären, der am Dienstag, 7. November, vor dem Landgericht in Leipzig eröffnet worden ist. Eine Überraschung scheint sich nun am dritten Verhandlungstag ereignet zu haben. Wie focus.de berichtet, habe sich ein neuer Zeuge bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Dieser belaste demnach den Sänger.

Wie das Portal weiter berichtet, habe sich der neue Zeuge per Telefon bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Auslöser sei die Berichterstattung über den Prozess gewesen. Demnach habe der Zeuge aus Brandenburg sich daran erinnert, dass er bei dem besagten Zwischenfall in der Hotel-Lobby unmittelbar hinter Gil Ofarim gestanden habe. Wie focus.de weiter berichtet, will der Zeuge „keine Beleidigung“ durch den Hotelangestellten mitbekommen haben. Laut Staatsanwalt Ricken könne aktuell nicht gesagt werden, ob die Darstellung des Zeugen zutreffend sei.

Der in München geborene 41-Jährige sitzt unter anderem wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen auf der Anklagebank. Anfang Oktober 2021 hatte der Musiker in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben. Ofarim solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, so die Anschuldigung des Sängers. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Ofarim. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt.