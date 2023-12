Tier des Jahres 2024: Der Igel und seine schwindenden Lebensräume

Von: Adriano D'Adamo

Der Igel ist das Tier des Jahres 2024. Ein Wildtier, das jedes Kind kennt, aber in unserer Kulturlandschaft immer seltener wird.

Hamburg – Mit einer Höhe von nur 20 Zentimetern und rund 6000 Stacheln ist der Igel zum „Tier des Jahres 2024“ gekürt worden. Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus), der weit verbreitet in Deutschland ist, konnte sich erfolgreich gegen das Eichhörnchen und den Rotfuchs behaupten. Dies wurde am Montag von der Deutschen Wildtierstiftung in Hamburg bekannt gegeben. Die Wahl wurde von den Spendern und Spenderinnen der Stiftung durchgeführt. Seit 2017 wählen sie, um auf die Bedrohung eines Wildtieres, seinen Lebensraum oder einen Konflikt zwischen Mensch und Wildtier hinzuweisen.

Schwindender Lebensraum: Zuflucht in Gärten und Wohngebieten

Der Hauptgrund für die Wahl des Igels ist sein schwindender geeigneter Lebensraum. „Ein Wildtier hat die Wahl zum Tier des Jahres gewonnen, das wohl jedes Kind kennt - das es aber in unserer Kulturlandschaft immer schwerer hat“, so Klaus Hackländer, Wildtierbiologe und Vorstand der Stiftung. Er wies darauf hin, dass aufgeräumte Agrarlandschaften auf dem Land die einst üblichen Hecken, Gehölze und artenreichen Magerwiesen ersetzt haben.

Die Igel suchen daher Zuflucht in Gärten und Grünanlagen in Wohngebieten. Es wird geschätzt, dass es dort mittlerweile bis zu neunmal so viele Igel gibt wie auf dem Land. Allerdings stellen Schottergärten, versiegelte Flächen, Autos und Mähroboter auch hier eine Herausforderung für die Stacheltiere dar. Laut Angaben wird der Igel auf der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands in der Kategorie „Vorwarnliste“ geführt, seine Population nimmt stetig ab.

Wer dem nachtaktiven Tier und Winterschläfer helfen möchte, kann in seinem Garten wilde Ecken belassen. Dort können sich die Igel verstecken, ihren Nachwuchs zur Welt bringen und schlafen. In den vorherigen Jahren waren Schweinswal, Fischotter, Maulwurf, Reh und Wildkatze die „Tiere des Jahres“. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.