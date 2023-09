Deutscher Autozulieferer will Anzahl der Standorte verringern

Von: Julian Baumann

Der Autozulieferer Mahle will die Anzahl seiner Standorte reduzieren (Archivbild). © IMAGO/Arnulf Hettrich

Autozulieferer Mahle steckt mitten in der Transformation. Zur Kostenrekuktion soll die Anzahl der globalen Produktionstandorte reduziert werden.

Stuttgart - Investitionen in Zukunftstechnologien und die hohen Preise für Energie, Rohstoffe und Personal zwingen auch den Autozulieferer Mahle aus Stuttgart zur Kostenreduktion. Mahle hat erst kürzlich eine gesamte Geschäftssparte verkauft und will in Zukunft die Anzahl der Standorte verringern. Bei BW24 lesen Sie, wie Autozulieferer Mahle die Anzahl der Standorte verringern will.

Das Traditionsunternehmen Mahle mit Hauptsitz in Stuttgart ist weltweit tätig und beschäftigt knapp 72.000 Mitarbeiter. Konzern-Chef Arnd Franz hat bereits in der Vergangenheit erklärt, dass nicht alle deutschen Standorte den Wandel überstehen werden. Für den Kolbenspezialisten stellt die Transformation zur E-Mobilität eine besonders große Herausforderung dar.