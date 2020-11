Deutschland droht eine gefährliche Wetterlage

Der November war ungewöhnlich warm. Laut Experten wird es pünktlich zum meteorologischen Winteranfang jetzt bitterkalt - am Dienstag droht Glättegefahr.

Stuttgart - Nach einem verhältnismäßig warmen November startet der Dezember mit frostigen Temperaturen und Schnee. In den letzten Tagen war es nachts schon sehr kalt und frostig, nun sollen die Temperaturen noch mal deutlich sinken. Laut der 7-Tage-Vorhersage besteht am Dienstag vor allem am Morgen Glättegefahr in weiten Teilen Deutschlands. Die folgenden Tage werden dann zwar ruhiger, aber auch noch mal deutlich kälter. Ein Tief über Italien bringt Niederschlag und Schnee in den Höhenlagen der Alpen. Ob die Schneemassen auch Bayern und Baden-Württemberg erreichen, ist bislang noch unklar. Sicher ist jedoch: Es bleibt kalt und winterlich.

Wie BW24* berichtet, droht Deutschland eine gefährliche Wetterlage.

