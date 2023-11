November-Wetter bringt „Sintflut 2.0“: Experte warnt vor Hochwasser-Gefahr und Dauerregen

Von: Anna-Lena Kiegerl, Sarah Neumeyer

Der November zeigt sich von seiner stürmischen Seite. Meteorologe Dominik Jung warnt vor steigenden Flusspegeln.

München – Das Wetter in Deutschland bleibt auch in der zweiten Novemberwoche ungemütlich. Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met warnt vor Hochwasser-Gefahr, Dauerregen und Sturm. Die Westwetterlage hat Deutschland laut Jung für weitere zwei Wochen fest im Griff.

Anfang November zog Sturm Ciarán über Europa und verursachte in zahlreichen Regionen Europas Verwüstung und hohe Sturmschäden. Es gab mehrere Todesfälle durch das Unwetter. Die Toskana in Italien wurde von dem Sturm besonders schwer getroffen. Der Schaden wird auf rund eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Auch in Deutschland gab es stellenweise Sturmböen.

Stürmisches Wetter in Deutschland – „100 bis 200 Liter“ Regen erwartet

Wie Dominik Jung in einem Video auf wetter.net erläutert, bleibt das Wetter in Deutschland vorerst unverändert. Denn es wird voraussichtlich mild, aber stürmisch und regnerisch bleiben. In den nächsten 14 Tagen könne es „besonders im Westen, in der Landesmitte und im Süden 100 bis 200 Liter regnen.“ In einer Mitteilung spricht Jung sogar von einer Sintflut 2.0. „Das Thema Hochwasser bleibt weiterhin bestehen“, so Jung. Regional könnten sogar über 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Schon jetzt sind die Flusspegel hoch, insbesondere im Südwesten des Landes – und sie könnten weiter ansteigen, warnt Jung. Daher könnte es in den nächsten Tagen zu leichtem Hochwasser kommen. Bislang ist das jedoch noch nicht eingetreten. Denn wie auf dem länderübergreifenden Hochwasserportal zu sehen ist, gibt es derzeit noch keine Hochwasserwarnungen im Land.

Das Wetter in Deutschland bleibt im November stürmisch und regnerisch. © Christoph Schmidt/dpa

Winter in Deutschland nicht in Sicht – Wetter im November ungewöhnlich warm

Einen Kälte-Einbruch und Schnee gibt es zunächst nicht. „Der Winter ist also weit und breit nicht in Sicht, vor allem nicht für mittlere und tiefere Lagen“, so der Wetter-Experte. Mitte des Monats ist ein erneuter Anstieg der Temperaturen zu erwarten. So könnten am Dienstag (14. November) Temperaturen von bis zu 17 Grad erreicht werden. Damit hält der Trend eines ungewöhnlich warmen Herbstes an. Dieser könnte sogar der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Der Herbst 2023 liegt derzeit 3,4 Grad über dem Durchschnittswert des Vergleichszeitraums von 1961 bis 2020.

Dienstag: 11 bis 14 Grad, immer wieder mal Regenschauer, wechselhaft

11 bis 14 Grad, immer wieder mal Regenschauer, wechselhaft Mittwoch: 11 bis 14 Grad, windig und einzelne Schauer

11 bis 14 Grad, windig und einzelne Schauer Donnerstag: 8 bis 13 Grad, viele Regenwolken und windig bis stürmisch

8 bis 13 Grad, viele Regenwolken und windig bis stürmisch Freitag: 8 bis 13 Grad, durchwachsen, immer wieder Regenschauer

8 bis 13 Grad, durchwachsen, immer wieder Regenschauer Samstag: 6 bis 10 Grad, wechselhaft und immer wieder Regenschauer

6 bis 10 Grad, wechselhaft und immer wieder Regenschauer Sonntag: 7 bis 11 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, Regenschauer

7 bis 11 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, Regenschauer Montag: 8 bis 13 Grad, durchwachsen, immer wieder Regenschauer

8 bis 13 Grad, durchwachsen, immer wieder Regenschauer Dienstag: 10 bis 15 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken und einzelne Schauer

10 bis 15 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken und einzelne Schauer Mittwoch: 11 bis 17 Grad, das durchwachsene Wetter dauert an, immer wieder Schauer

Dieses Muster könnte sich auch im Dezember fortsetzen. Denn laut Meteorologe Jung ist in den langfristigen Prognosen keine Veränderung der Großwetterlage zu erkennen. Es könnte also auch im kommenden Monat weiterhin feucht und mild bleiben.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sarah Neumeyer sorgfältig überprüft.