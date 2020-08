In Deutschland sinkt die Zahl der Insolvenzen - In Osthessen steigt sie hingegen

Diese Unternehmen sind betroffen

Herbert Maschinenbau in Hünfeld, Reifen Krieg in Neuhof, das Modehaus Schneider in Fulda, Elektro Kurzer in Burghaun – diese Unternehmen in Osthessen gingen im ersten Halbjahr in die Insolvenz. Insgesamt ist die Zahl in Osthessen gestiegen – gegen den Bundestrend.