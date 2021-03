Deutschland erwartet ersten „Sommertag des Jahres” mit bis zu 25 Grad

Es wird richtig warm in Deutschland. Meteorologe Dominik Jung sagt für Montag Temperaturen von bis zu 20 Grad voraus. Am Dienstag wird es sogar noch wärmer.

Das Wetter gleicht aktuell einer Achterbahnfahrt. Am Wochenende brachte ein Sturmtief einen Temperatursturz unter die 10-Grad-Marke, nun klettern am Montag und Dienstag die Temperaturen erst auf 20 und dann auf bis zu 25 Grad. Der „erste Sommertag des Jahres 2021” stehe bevor, so der Meteorologe Dominik Jung. Die Temperaturen bleiben bis zum Abend mild und laden laut Jung sogar schon zum Grillen ein. Wie BW24* berichtet, steht am Montag ein sehr sommerlicher Tag mit bis zu 25 Grad bevor.

Das Wetter in Stuttgart* profitiert stark vom Hochdruckgebiet Nicole, was auch für die Mitte der Woche heiteres Wetter bescheren könnte. (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.