Deutzer Hafen in Köln wird modern umgebaut – erste Bewerbungen möglich

Der Deutzer Hafen, hier eine Luftaufnahme, wird sich in den kommenden Jahren erheblich verändern. © imagebroker/Imago

Der Deutzer Hafen in Köln bekommt ein völlig neues Gesicht und wird vom Industriestandort zum Wohn- und Arbeitsquartier. Nun sind erste Bewerbungen möglich.

Köln – Das Bauprojekt Deutzer Hafen in der Kölner Innenstadt gehört zu den größten und wichtigsten Städtebauprojekten in Köln (NRW) – und nun kommt Bewegung in die Sache. Wie die Projektentwickler mitteilen, können sich Interessierte nun auf das erste von insgesamt 15 Baufeldern im neuen Deutzer Hafen bewerben.

24RHEIN verrät, worauf sich Nutzer des ausgeschriebenen Baufeldes freuen dürfen.