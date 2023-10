Deutzer Kirmes 2023: Was Besucher wissen müssen – der Überblick

Von: Johanna Werning

Die Deutzer Kirmes geht in eine neue Runde: Am 28. Oktober startet das Volksfest in Köln. Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und Besonderheiten im Überblick.

Köln – Die Deutzer Kirmes in Köln ist zwar nicht so groß wie beispielsweise die Rheinkirmes im benachbarten Düsseldorf. Doch mit ihrer Lage direkt am Kölner Rhein und dem Blick auf den Kölner Dom hat die Deutzer Kirmes definitiv einen besonderen Charme und ist bei den Kirmes-Fans in NRW sehr beliebt. Für die gibt es jetzt gute Nachrichten. Die Vorbereitungen laufen nicht nur bereits auf Hochtouren: Bei der Deutzer Herbstkirmes 2023 gibt es auch mehrere Besonderheiten und Comebacks.

Deutzer Kirmes: Die Herbstkirmes 2023 in Köln im Überblick ► Wo? Deutzer Werft, 50679 Köln-Deutz (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) ► Wann? Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November ► Öffnungszeiten? Täglich von 12 bis 21:30 Uhr. Mit folgenden Ausnahmen: An den beiden Samstagen, Dienstag und Freitag von 12 bis 22 Uhr. Am Mittwoch von 18 bis 21:30 Uhr. ► Familientag: Donnerstag, 2. November ► Feuerwerk: Freitag, 3. November ► 24RHEIN hat alle Kirmes-Termine für 2023 in NRW im Überblick.

Deutzer Herbstkirmes 2023 startet am 28. Oktober: Öffnungszeiten im Überblick

Die Deutzer Kirmes startet am Samstag, 28. Oktober. Bis Sonntag, 5. November, sind die Fahrgeschäfte und Karussells täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten der Kirmes in Köln sind dabei jeden Tag unterschiedlich. Das liegt zum einen am Feiertag am 1. November (Allerheiligen) und zum anderen an besonderen Auflagen der Stadt Köln für die Kirmes.

Samstag, 28. Oktober: 12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr)

12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr) Sonntag, 29. Oktober: 12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr)

12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) Montag, 30. Oktober: 12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr)

12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) Dienstag, 31. Oktober: 12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr)

12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr) Mittwoch, 1. November: 18 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) – (Allerheiligen)

18 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) – (Allerheiligen) Donnerstag, 2. November: 12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) – Familientag

12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) – Freitag, 3. November: 12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr) – Feuerwerk

12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr) – Samstag, 4. November: 12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr)

12 Uhr bis 22 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21:30 Uhr) Sonntag, 5. November: 12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr)

12 Uhr bis 21:30 Uhr (Fahrgeschäfte schließen um 21 Uhr) Änderungen und Anpassungen möglich.

Deutzer Kirmes endlich wieder mit Familientag und Feuerwerk

Besucherinnen und Besucher dürfen sich in diesem Jahr außerdem auf zwei beliebte Traditionen freuen, die zuletzt abgesagt worden sind. Bei der Herbstkirmes finden nämlich endlich wieder der Familientag und ein Feuerwerk statt. Das bestätigt die Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) auf Nachfrage von 24RHEIN.

Nachdem der Familientag zuletzt nicht mehr stattfinden konnte, kommt die beliebte Aktion zur Kölner Herbstkirmes zurück. „Der Familientag findet endlich wieder statt – und zwar an dem Donnerstag“, erklärt Kirmessprecher Alexander Gillgen. Die Fahrgeschäfte und Karussells haben dann ermäßigte Preise.

Einen Tag später gibt es dann gleich das nächste Highlight: Denn am Freitagabend gibt es bei der Deutzer Kirmes ein großes Feuerwerk. An dem Abend hat die Kirmes bis 22 Uhr geöffnet. Die Fahrgeschäfte schließen allerdings bereits um 21:30 Uhr. Auch das hängt mit den städtischen Auflagen zusammen, so die Schausteller.

Fahrgeschäfte der Deutzer Herbstkirmes 2023: Neuerung und Weltpremiere

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Deutzer Herbstkirmes neben zahlreichen Buden viele Karussells und Fahrgeschäfte, die für einen Adrenalinkick sorgen. In diesem Jahr gibt es dabei sogar eine absolute Weltpremiere: Denn erstmals können die Kirmes-Fans mit dem Booster-Karussell „Anubis“ fahren. Das Fahrgeschäft hat dabei einen langen Arm, an dessen Ende mehrere Kabinen sind, in denen die Besucherinnen und Besucher sitzen. Der lange Arm dreht sich dann im Kreis und sorgt für einen echten Adrenalinkick. Aufgebaut ist das Fahrgeschäft direkt an der Deutzer Brücke.

Aber auch beim Autoscooter gibt es eine Neuerung, wie Schaustellerin Jenny Weber im 24RHEIN-Interview verrät. Der Spitzname der neuen Autoscooter: „Hulk“ – und der Name ist nicht umsonst gewählt, so die 46-Jährige. „Die sind absolut super. Wir sind europaweit die einzigen, die die haben. Das ist der Lambo unter den Autos.“ Denn die Autos können driften. „Man schwingt mit dem Popo richtig weg – in alle Richtungen, links, rechts. Einfach wie beim Driften mit dem Auto.“

Die Fahrgeschäfte der Deutzer Kirmes 2023

Anubis

Autoscooter

Riesenrad

Voodoo Jumper

Break Dance

Wilde Maus

Rocket

Musik Express

Änderungen und Anpassungen möglich. Es handelt sich lediglich um eine Auswahl.

Deutzer Kirmes 2023: Anfahrt am besten mit Bus und Bahn

Wer die Deutzer Kirmes besuchen will, nutzt am besten Bus und Bahn, da es kaum Parkmöglichkeiten rund um die Deutzer Kirmes gibt. Zwar können Besucherinnen und Besucher im Parkhaus der Lanxess Arena parken, die Schausteller empfehlen jedoch, mit der Deutschen Bahn oder der KVB anzureisen. Der Bahnhof Köln Messe/Deutz ist nur wenige Gehminuten entfernt. Die KVB-Haltestelle „Deutzer Freiheit“ liegt direkt am Kirmeseingang. (jw)