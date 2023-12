XXL-Rutschen-Schwimmbad in NRW feiert im Dezember Neueröffnung

Das AquaMagis führt aktuell Revisionsarbeiten durch. © Funke Foto Services/Ralf Rottmann/Imago

Spaßbad-Fans in NRW dürfen sich freuen. Das „AquaMagis“ feiert bald Wiedereröffnung und verspricht einige neue Highlights.

Dortmund/Plettenberg – Das AquaMagis in NRW führt aktuell Renovierungsarbeiten durch. Es geht insbesondere um den Rutschenturm, wie RUHR24 erfuhr. Hier soll es einige Verbesserungen und neue Highlights geben.

In der letzten Zeit hatte es vermehrt Kritik, etwa an den Temperaturen im Bad, gegeben. Die Revisionsarbeiten finden in regelmäßigen Abständen statt. Noch in diesem Jahr feiert das AquaMagis Neueröffnung (mehr Freizeit-News aus NRW bei RUHR24).